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Тайфун на Филиппинах - тысячи погибших, пропавших без вести и раненых

16 ноября 2013 15:16
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Новости Филиппин. На Филиппинах растет число погибших в результате мощного тайфуна. По официальным данным, жертвами стали более 3600 человек. Ещё более тысячи числятся пропавшими без вести. Ранения получили около 12 с половиной тысяч местных жителей.

Многие пострадавшие находятся в лагерях временного пребывания. Однако, для всех мест не хватает. Миллионы филиппинцев вынуждены жить на улицах. Завалы разбирают до сих пор. Во многих районах страны дефицит питьевой воды, нет электричества.

Ситуацию на Филиппинах называют катастрофической. Великобритания направит островному государству еще около 50 миллионов долларов. До этого страна получила только от ООН более 300 миллионов долларов помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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