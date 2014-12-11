Свыше миллиарда единиц нелегальной пиротехники изъяла белорусская милиция с начала декабря

Новости Беларуси. В Беларуси продавцов фейерверков взяли под особый контроль. Только с начала декабря милиция изъяла свыше миллиарда единиц нелегальной пиротехники. Причем многие из таких «нелегалов» оказываются непригодными для использования.

В прошлом сезоне было изъято около миллиона бракованных взрывоопасных новогодних изделий, а также зарегистрировано несколько десятков случаев травматизма.

Только в Минске в новогоднюю ночь от пиротехники пострадали двое подростков и пятеро взрослых.

За нелегальную торговлю фейерверками грозит крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.