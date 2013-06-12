Прямой эфир

Суд США приговорил гражданина Китая к 12 годам лишения свободы за торговлю пиратским программным обеспечением

12 июня 2013 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американский суд приговорил гражданина Китая к 12 годам лишения свободы за торговлю пиратским программным обеспечением. Сян Ли задержали в 2011 году и почти сразу он признал себя виновным.

По данным следствия, Сян Ли нанимал хакеров, чтобы взламывать пароли в похищенных программах из оборонной, космической и проектировочной сферы. А после продавал пиратский софт по цене во много раз ниже реальной стоимости. Известно, что у него были сотни клиентов более чем в 60 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Обрушение балкона в жилом доме в Слониме. Погибла 72-летняя женщина, возбуждено уголовное дело
11 июня 2013 16:41

Обрушение балкона в жилом доме в Слониме. Погибла 72-летняя женщина, возбуждено уголовное дело

Квартиры на Плеханова, пострадавшие от взрыва в феврале, после дождей оказались затопленными
11 июня 2013 16:33

Квартиры на Плеханова, пострадавшие от взрыва в феврале, после дождей оказались затопленными

Двойной теракт в центре Дамаска. Жертвами стали 14 человек
11 июня 2013 14:37

Двойной теракт в центре Дамаска. Жертвами стали 14 человек