Суд США приговорил гражданина Китая к 12 годам лишения свободы за торговлю пиратским программным обеспечением

Новости США. Американский суд приговорил гражданина Китая к 12 годам лишения свободы за торговлю пиратским программным обеспечением. Сян Ли задержали в 2011 году и почти сразу он признал себя виновным.

По данным следствия, Сян Ли нанимал хакеров, чтобы взламывать пароли в похищенных программах из оборонной, космической и проектировочной сферы. А после продавал пиратский софт по цене во много раз ниже реальной стоимости. Известно, что у него были сотни клиентов более чем в 60 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.