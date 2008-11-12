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Сразу два наркодилера задержаны в Брестской области

12 ноября 2008 15:08
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20-летнего брестчанина взяли с поличным в ходе спецоперации. Во время обыска у него изъяли пакет с пятнадцатью дозами марихуаны. Студент одного из учебных заведений областного центра распространял наркотическое зелье в собственной Альма Матер. В ходе следственных мероприятий удалось выйти и на оптового поставщика. Им оказался 26-летний брестчанин, ранее судимый за реализацию наркотиков. По версии следствия, торговец поставлял наркотики в Брест из Украины, а затем сбывал через сеть дилеров.
# происшествия # Наркотики

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