Сразу два наркодилера задержаны в Брестской области

20-летнего брестчанина взяли с поличным в ходе спецоперации. Во время обыска у него изъяли пакет с пятнадцатью дозами марихуаны. Студент одного из учебных заведений областного центра распространял наркотическое зелье в собственной Альма Матер. В ходе следственных мероприятий удалось выйти и на оптового поставщика. Им оказался 26-летний брестчанин, ранее судимый за реализацию наркотиков. По версии следствия, торговец поставлял наркотики в Брест из Украины, а затем сбывал через сеть дилеров.