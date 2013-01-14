Спуск с ледяной горки в Гомеле закончился для молодой пары переломами и несколькими месяцами реабилитации

Новости Беларуси. На больничной койке закончился зимный уик-энд для молодой пары из Гомеля. Серьезные травмы получили парень и девушка во время катания с ледяной горки в городском парке. На пути экстремального заезда оказалось дерево. Причем это не единственный случай только в этом регионе. На днях серьезными травмами закончилось катание с горки для 10-летнего школьника.

Гомельский парк – место уникальное. И не в последнюю очередь благодаря своему рельефу: сплошные холмы и овраги. Настоящий горнолыжный курорт. Правда, эти склоны никак не предназначены для катания. Самовольно организованные горки чаще всего заканчиваются деревом или, как в этом случае, парковой лавочкой. С этой горки за вечер 13 января в больницу доставлено три человека с серьезными травмами.

Среди пострадавших – Андрей и его девушка Ирина. Воскресная прогулка по парку для молодой пары закончилась в отделении травматологии.

Андрей Корхов, пациент травматологического отделения:

Решили вспомнить детство, прокатиться раз. А там деревья, сбоку от горки. Сели друг за другом вчетвером, отклонились от горки, съехали с траектории и врезались все в дерево. Я ударился ногой. Получил перелом правой ноги. Девушка также получила переломы.

Ирина Богомолова, пациент травматологического отделения:

Вчера хотелось адреналина, прокатиться с самой высокой горки. А сегодня немного страшно за последствия, что могло бы быть и вообще что есть.

У Андрея и Ирины на двоих несколько переломов, а впереди минимум четыре месяца реабилитации.

В эту же больницу всего на полчаса раньше их с той же самой горки и с таким же диагнозом привезли еще одну девушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бируля, заведующий травматологическим отделением Гомельской больницы скорой медицинской помощи:

Состояние всех пациентов средней тяжести. В момент поступления реальной угрозы для жизни травмы не представляли. Хотя лечиться придется всем долго.

Люди не оценивают реально ситуацию, а в последующим нам приходится прилагать серьезные усилия к их выздоровлению.

Официально организованных горок в Гомеле нет, зато так называемых «стихийных» хоть отбавляй. В том же парке съехать норовят даже с отвесных склонов.

Солью в парке пользоваться нельзя – памятник природы. Горки посыпают обычным песком. Но рядом с посыпанным льдом довольно быстро раскатываются новые трассы. За каждым посетителем надсмотрщика не приставишь.

Андрей Горбачев, генеральный директор «Гомельского дворцово-паркового ансамбля»:

Гомельский парк со своим сложным рельефом – это, прежде всего, место для спокойных пеших прогулок. И такое катание со стихийных самоорганизованных горок несет угрозу жизни тем, кто катается, а также тем, кто просто гуляет по парку. Я призываю всех гомельчан все-таки бережно относиться и к себе, и к окружающим.

На ледяных горках только за минувшие выходные в Гомеле пострадали пять человек. А в середине прошлой недели с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа в больницу был доставлен 10-летний школьник.

Закрыть доступ ко всем склонам, пригодным для катания, просто невозможно, а поэтому пополнится ли печальная статистика новыми случаями, зависит от каждого человека в отдельности. Ведь впереди еще половина зимы.