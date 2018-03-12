СК: в Миорском районе двое молодых мужчин насмерть разбились на снегоходе
Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти двух жителей Миор, которые разбились на снегоходе.
По информации УСК по Витебской области, 8 марта несколько местных жителей находились в одной из деревень Миорского района, где распивали алкогольные напитки. Вечером двое мужчин сели на снегоход, чтобы прокатиться.
Они несколько часов не выходили на связь. Позже тела 28-летнего владельца снегохода, который находился за рулем транспортного средства, и 27-летнего пассажира обнаружили в поле.
При пересечении мелиоративного канала снегоход врезался в противоположный движению откос. Транспортное средство опрокинулось. Мужчины погибли.
Был проведен осмотр места происшествия. Были опрошены очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведены две судебно-медицинские экспертизы погибших. В ходе которых установлено, что полученные травмы образованы одномоментно, являются тяжкими телесными повреждениями и состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти погибших граждан.
Назначен ряд экспертиз. Продолжается проверка по факту аварии.
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