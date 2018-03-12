СК: в Миорском районе двое молодых мужчин насмерть разбились на снегоходе

Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти двух жителей Миор, которые разбились на снегоходе. По информации УСК по Витебской области, 8 марта несколько местных жителей находились в одной из деревень Миорского района, где распивали алкогольные напитки. Вечером двое мужчин сели на снегоход, чтобы прокатиться.

Фото: СК

Они несколько часов не выходили на связь. Позже тела 28-летнего владельца снегохода, который находился за рулем транспортного средства, и 27-летнего пассажира обнаружили в поле. При пересечении мелиоративного канала снегоход врезался в противоположный движению откос. Транспортное средство опрокинулось. Мужчины погибли.

Фото: СК