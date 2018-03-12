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СК: в Миорском районе двое молодых мужчин насмерть разбились на снегоходе

12 марта 2018 12:37
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Новости Беларуси. Проводится проверка по факту смерти двух жителей Миор, которые разбились на снегоходе.

По информации УСК по Витебской области, 8 марта несколько местных жителей находились в одной из деревень Миорского района, где распивали алкогольные напитки. Вечером двое мужчин сели на снегоход, чтобы прокатиться.

СК: в Миорском районе двое молодых мужчин насмерть разбились на снегоходе-1

Фото: СК

Они несколько часов не выходили на связь. Позже тела 28-летнего владельца снегохода, который находился за рулем транспортного средства, и 27-летнего пассажира обнаружили в поле.

При пересечении мелиоративного канала снегоход врезался в противоположный движению откос. Транспортное средство опрокинулось. Мужчины погибли.

СК: в Миорском районе двое молодых мужчин насмерть разбились на снегоходе-4

Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия. Были опрошены очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведены две судебно-медицинские экспертизы погибших. В ходе которых установлено, что полученные травмы образованы одномоментно, являются тяжкими телесными повреждениями и состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти погибших граждан. 

Назначен ряд экспертиз. Продолжается проверка по факту аварии.

В начале февраля нынешнего года в Слониме мотоциклист бросил на месте ДТП 18-летнего пострадавшего пассажира (читать далее).

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области # Светлана Сахарова

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