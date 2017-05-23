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СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих

23 мая 2017 17:57
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают причину ЧП на заводе «Мапид». Накануне в одном из цехов на улице Розы Люксембург произошло возгорание.

По предварительной информации, во время производственного процесса воспламенилась летучая жидкость.

Травмированы трое рабочих – двое мужчин 26 и 30 лет и 48-летняя женщина.

СК прокомментировал ЧП на заводе «Мапид», во время которого пострадали трое рабочих-1

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:
В рамках проверки опрашиваются работники предприятия, изъята техническая документация. Государственным комитетом судебных экспертиз в рамках проверки проводится ряд комплексных экспертиз.

Самые тяжелые травмы получил сварщик, которого ударной волной отбросило на несколько метров.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас завод работает в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв # Алексей Климович

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