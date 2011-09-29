Семья погибшего белорусского мальчика прибыла в Италию

По сообщениям СМИ, восьмилетний ребенок, который временно жил в итальянской семье, катаясь на велосипеде, упал в бассейн. Мальчика доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

В настоящее время посольство Беларуси в Италии находится в тесном контакте с местными властями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Наше диппредставительство оказывает родителям погибшего ребенка всю необходимую помощь.

Дмитрий Юманов, Первый секретарь посольства Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Смерть ребенка наступила 28 сентября в результате несчастного случая: ребёнок катался возле бассейна, каким-то образом оказался в бассейне и захлебнулся. На место очень оперативно прибыли итальянские медики, но, к сожалению, им не удалось его спасти.

Семья мальчика находится в Италии, они прибыли сегодня. Все расходы по пребыванию семьи и вопросы, связанные с транспортировкой тела, в случае, если они решат похоронить мальчика на родной земле, будут оплачены за счёт итальянской гуманитарной ассоциации.