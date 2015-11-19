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Самолет, летевший из Польши в Египет, совершил вынужденную посадку в Болгарии из-за сообщения о бомбе

19 ноября 2015 13:08
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Новости Болгарии. Самолет, летевший из Польши в Египет, совершил вынужденную посадку в Болгарии. Причиной стало сообщение о бомбе. Самолет благополучно приземлился, все пассажиры в срочном порядке были эвакуированы.

Сигнал о взрывчатке на борту поступил от пассажира этого же лайнера. Это 64-летний мужчина, сейчас его допрашивает полиция. Сообщение о минировании не подтвердилось, но в связи с инцидентом власти Болгарии объявили контртеррористический режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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