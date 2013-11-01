Российский хоккеист Семён Варламов арестован в США по обвинению в домашнем насилии

Новости США. Семёна Варламова, одного из ключевых вратарей российской сборной и кандидата в олимпийскую команду обвиняют в домашнем насилии в отношении своей подруги, российской модели Евгении Вавринюк. Его арестовали в Денвере, штат Колорадо, в ночь на среду, 30 октября.

В комментарии журналистам Евгения призналась, что много раз прощала хоккеиста, но последней каплей стало то, что Варламов выставил её из дома.

Евгения Вавринюк, модель, девушка Семёна Варламова:

Меня выгнали, как собаку. И тогда я решила пойти в полицию. Мы знакомы уже четыре года, но встречаемся только год. Я любила его и надеялась, что он изменится.

В интервью американским СМИ девушка сообщает о насилии, которому была подвержена за то время, пока жила с Варламовым. Со слов модели, хоккеист избивал ее велосипедом, топил в луже, таскал за волосы. Кроме того, Евгения утверждает, что Варламов злоупотребляет алкоголем.

Евгения Вавринюк, модель, девушка Семёна Варламова:

Я понимала, что иду на риск. Ведь это жестокий человек, имеющий проблемы с алкоголем. Перед тем, как напасть на меня, он пил с двух часов дня до шести утра. Варламов не знает, когда надо остановиться. Когда он выпивает, то превращается в животное.

Михаил Захаров, пресс-аташе сборной России по хоккею:

Обвинения в злоупотреблении алкоголем также кажутся надуманными, поскольку в этом случае спортсмен не смог бы выступать на таком уровне.

Вавринюк заявила, что боится возвращаться в Россию из-за угроз. В Штатах девушка чувствует себя защищённой и надеется на то, что американская сторона накажет уже экс-возлюбленного по всей строгости закона.

Накануне хоккеиста Варламова освободили из-под стражи. Суд оценил свободу передвижений спортсмена в 5 тысяч долларов. Повторные слушания назначены на 14 ноября. Впереди у 25-летней звезды российского и американского хоккея несколько игр в США и в Канаде.

Это история может поставить под угрозу выступление Семёна на Олимпиаде в Сочи. Правда, адвокаты спортсмена обещают сделать всё возможное, чтобы оправдать своего клиента и не доводить дело до приговора. В противном случае Семёну Варламову грозит наказание от 2 до 6 лет.



Представляющий интересы игрока в России Вячеслав Махренский в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что считает произошедшее «попыткой опорочить репутацию хорошего человека, поскольку он не из тех, кто мог бы поднять руку на женщину».



В виновность Варламова не верит и его отец, Александр Варламов. Отец голкипера считает, что сын из-за спортивной карьеры слишком занят, чтобы познакомиться с приличной девушкой.

Справка ctv.by

Семён Варламов – один из лидеров НХЛ среди вратарей по статистике отраженных бросков (0,945). За восемь матчей, которые хоккеист отыграл в текущем сезоне, «Колорадо Эвеланш» одержал семь побед. В прошлом году в составе российской сборной он стал чемпионом мира.