Роды в воздухе: рейс "Аэрофлота" из США в Москву экстренно сел в Канаде

Самолет Аэрофлота, летевший из Нью-Йорка в Москву, экстренно сел в канадском городе Гандер, сообщает сайт Flightradar24.com.

Лайнер должен был прибыть в Москву 30 декабря в 07.20. В ходе полета у одной из пассажирок начались роды и пилот принял решение об экстренной посадке. Беременная женщина была снята с рейса и доставлена в местную больницу.

В 04:43 самолет взлетел и взял курс на Москву.

По канадcкому закону, родившийся на территории страны ребенок автоматически получает право на гражданство Канады ("право почвы") вне зависимости от того, гражданами какой страны являются его родители. В 2009 году канадское правительство предоставило гражданство даже девочке, родившейся в воздушном пространстве страны. Гражданка Уганды родила ее на борту рейса Амстердам — Бостон в новогоднюю ночь.