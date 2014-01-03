Ракета от фейерверка попала в глаз мужчине в Солигорском районе...

Новости Беларуси. Новый Год в Минской области отпраздновали весело. 92 тысячи жителей новогоднюю ночь провели у центральных елок в райцентрах области. Общественную безопасность во время народных гуляний обеспечивали почти две тысячи правоохранителей области. В усиленном режиме работали сотрудники МЧС и медики. Однако, к сожалению, без чрезвычайных происшествий не обошлось. За два дня празднований на территории столичной области зарегистрировано 40 правонарушений.



Александр Данильченко, начальник пресс-службы УВД Миноблисполкома:

Зарегистрировано несколько происшествий, связанных с петардами. В частности, с Солигорском районе 31 декабря два школьника (ученик 5 класса, ученик 6 класса) бросили петарды в стеклянную бутылку, чтобы посмотреть, что получится. В итоге 11-летний мальчик с серьезными повреждениям глаз помещен в больницу. 1 января мужчина запускал фейерверк, он неправильно сработал: одна из ракет попала ему в глаз...



Первый выезд подразделений МЧС в 2014 году состоялся в Копыльский район. Открытым пламенем горел нежилой дом. Всего же за первые три дня Нового года в Минской области зарегистрировано свыше десятка возгораний. Погибли три человека на пожарах в Любанском, Смолевичском районах и Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.