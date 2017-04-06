Против хулигана, накинувшего 12 марта петлю на городового, возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел 12 марта. Обвиняемый с другими анархистами провел акцию у одного из зданий Министерства внутренних дел в центре столицы. Он был задержан и сейчас находится под стражей.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома: Этот памятник расположен возле Министерства внутренних дел, памятник городовому, памятник всем нашим милиционерам. Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить по большому счету, подошел к памятнику и накинул на него веревку. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы сотрудники милиции его не задержали.

И некоторые так называемые правозащитные организации пытаются сделать из него какую-то жертву. Какая жертва? Какая жертва, о чем мы говорим? Так мы дальше знаете, до чего докатимся?

Это простое банальное хулиганство.

Несмотря на то, что сейчас эту выходку пытаются представить как неудачную шутку, это самое что на есть хулиганство, направленное на оскорбление чести и достоинства сотрудников МВД.

Памятник минскому городовому был открыт в преддверии 100-летия белорусской милиции. Скульптура выполнена из бронзы и символизирует лучшие традиции служения народу и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.