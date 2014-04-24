Призрак пришел на футбольный матч в Боливии. Зрители в шоке. ВИДЕО!

Новости Боливии. Непонятное существо зафиксировали телевизионные камеры. Черная тень пронеслась сквозь людей и заграждения.

Инцидент произошел на стадионе Hernando Siles в боливийском городе Ла-Пас.

Футбольные фанаты до сих пор не могут прийти в себя от увиденного.

Они уверяют: на матч заходил никто иной, как призрак.

Правда, болельщики, наблюдавшие за матчем на стадионе Hernando Siles, привидения не заметили. Странный силуэт они увидели на видеозаписи, опубликованной уже после мачта.

Как сообщают СМИ, это не первый случай, когда на спортивное состязание приходит призрак.

Футбольные фанаты из Венесуэлы, например, утверждают, что их команда победила колумбийцев потому, что внезапно на поле появился призрак Уго Чавеса.