Пригородный поезд сошел с рельсов в Ню-Йорке. Погибли 4 человека, 67 ранены

Новости США. ЧП в Нью-Йорке. С рельсов сошел пригородный поезд. Из семи вагонов не перевернулись только два. Остальные отлетели от железнодорожного полотна на несколько десятков метров. Жертвами крушения стали четыре человека, 67 получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты уже приступили к расшифровке записей регистраторов, которые были установлены в составе. На данный момент рассматриваются несколько версий. По одной из них, у поезда не сработали тормоза. Очевидцы говорят, что поезд шел слишком быстро и не вписался в крутой поворот.

В момент ЧП в составе находились около 150 человек. Больше всего пострадали те, кто сидел в первых вагонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.