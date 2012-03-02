Пожарная машина перевернулась после столкновения с иномаркой в Минске

Новости Беларуси, Минск. ЧП произошло на перекрестке Партизанского проспекта с улицей Кошевого.

Предварительно известно, что водитель иномарки проезжал на зеленый свет, но не заметил пожарную машину, которая ехала с включенными спецсигналами. Чтобы избежать более серьезных последствий, водитель пожарной вынужден был экстренно затормозить, в результате чего автомобиль перевернулся и частично заблокировал движение.

Окончательно виновник ДТП будет установлен ГАИ в ходе разбирательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лавкет, старший инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД Минска:

Автомашина «Урал» шла второй с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, по улице Кошевого со стороны Клумова двигалась автомашина «Рено». Она ударила «Урал» в заднюю часть, от удара последняя выехала на разделительный островок и перевернулась. При ДТП получил легкие телесные повреждения водитель «Рено». Сейчас его осматривает бригада скорой помощи.