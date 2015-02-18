Под Слонимом пьяный мужчина устроил салют из боеприпасов, есть пострадавшие

Новости Беларуси. 54-летний житель одной из деревень Слонимского района в новогоднюю ночь решил порадовать односельчан праздничным салютом.

Управление Следственного комитета по Гродненской области:

Установлено, что 1 января около часа ночи 54-летний житель одной из деревень Слонимского района, находившийся в нетрезвом виде, решил устроить салют возле сельского клуба. С этой целью принес из собственного гаража неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный несколько лет назад на полигоне, и поджог его. В результате произошел взрыв.

Незначительно пострадал сам поджигатель и его знакомый. Находившаяся рядом в момент взрыва 24-летняя односельчанка получила телесные повреждения, которые медики отнесли к категории тяжких.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Первое – по факту причинения тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Второе – за незаконные действия со взрывчатым веществом и боеприпасом.

МЧС в очередной раз напоминает: необходимо срочно сообщать об опасных находках в милицию. Только в этом случае можно рассчитывать на благоприятный исход.

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Судя по этикеткам – немецкого производства первой половины 20 столетия.

Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Главное, что смертельное оружие теперь никому не принесёт вреда. Утечки ядовитого вещества не допущено. Подробности вы узнаете из видео.