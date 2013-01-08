Под Сиднеем бушуют сильнейшие лесные пожары

Новости Австралии. Непростая ситуация из-за аномальной жары складывается в Австралии. Лесные пожары, бушующие на континенте уже несколько дней, вплотную подобрались к крупнейшему городу Австралии — Сиднею и столице Канберре. Пламя в любой момент может перекинуться на жилые дома. Власти срочно эвакуируют население.

В районе Большого Сиднея, пожарная ситуация характеризуется как экстремальная, а в ряде районов, расположенных к югу и юго-западу от города, она оценивается как катастрофическая. По всему континенту зафиксировано около 200 очагов. На ликвидацию брошены тысячи спасателей, но взять ситуацию под контроль не удаётся. Распространению пожаров способствует небывалая жара. Во многих районах столбик термометра замер на рекордной отметке плюс 43 градуса.

Тем временем спасатели продолжают поиски людей на острове Тасмания, который также во власти огненной стихии. Без вести пропавшими числится по меньшей мере 100 человек. Власти не исключают, что люди могли пострадать, но все же надеются, что они укрылись от огня в труднодоступных районах.

За последние 150 лет такое было только дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.