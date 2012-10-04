Под Могилевом тепловоз с цементом врезался в микроавтобус и тащил его по рельсам 70 метров

Новости Беларуси. Могилевские правоохранители выясняют причины ЧП на железнодорожном переезде в районе Славгорода.

Сегодня утром там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль с прицепом. В результате аварии никто не пострадал, хотя удар был сильным. К тому же состав протащил микроавтобус около 70 метров. В этот момент там находились четыре человека.

По предварительным данным, машина выехала на нерегулируемый переезд. В это время по ветке тепловоз перевозил пять вагонов с цементом. В результате столкновения железнодорожное полотно не повреждено, а вот въездные ворота на объект, куда двигался состав, потребуют ремонта, как и автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.