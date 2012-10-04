Прямой эфир

Под Могилевом тепловоз с цементом врезался в микроавтобус и тащил его по рельсам 70 метров

04 октября 2012 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилевские правоохранители выясняют причины ЧП на железнодорожном переезде в районе Славгорода.

Сегодня утром там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль с прицепом. В результате аварии никто не пострадал, хотя удар был сильным. К тому же состав протащил микроавтобус около 70  метров. В этот момент там находились четыре человека.

По предварительным данным, машина выехала на нерегулируемый переезд. В это время по ветке  тепловоз перевозил пять вагонов с цементом. В результате столкновения железнодорожное полотно не повреждено, а вот въездные ворота на объект, куда двигался состав, потребуют ремонта, как и автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Могилеве

Другие новости рубрики

Все новости
02 октября 2012 09:28

На брестской таможне горела фура с автозапчастями

02 октября 2012 09:14

На трассе Гомель-Кобрин задержаны два «Мерседеса», перевозившие 4 тонны спирта на 200 млн

02 октября 2012 09:06

Поминальная свеча едва не превратила дом в Слониме в крематорий