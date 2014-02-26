Под Логойском мужчина захватил в заложники своего брата ради бутылки водки

Новости Беларуси. 38-летний житель деревни Избище, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захватил в заложники своего брата. Мужчина угрожал, что убьет его и взорвет жилой дом, если сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, не принесут ему бутылку водки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 п.3 ст.291 (захват заложника) УК Беларуси. Злоумышленник задержан.

Курение, наркомания, алкоголизм – все эти зависимости начинаются с употребления психоактивного вещества, в одних случаях - для достижения особого состояния, в других, чтобы снять стресс и уйти от проблем реального мира. Использование химических веществ для улучшения самочувствие или решения проблем – чистой воды иллюзия и самообман. Как не позволить вредным привычкам взять верх над сознанием? Смотрите видео.