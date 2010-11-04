Под Бобруйском МАЗ врезался в дерево, чтобы не задавить собаку

Авария произошла в деревне Слободка около 8 часов утра. МАЗ двигался по одной из улиц деревни, вдруг на дорогу резко выбежала собака, водитель инстинктивно вывернул руль влево и врезался в дерево. Хоть скорость была небольшой, но кабину смяло, вылетело лобовое стекло. А водитель оказался заблокирован.

Выбраться из кабины ему помогли спасатели, используя специальный инструмент. С ушибами и травмой ноги он был госпитализирован. Авария произошла совсем рядом с домом водителя.

Еще один водитель МАЗа совершил сегодня аварию в этом же районе — около деревни Горбацевичи. В результате ДТП погибла женщина, ехавшая на велосипеде, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».