Переполох в центре Москвы: участники свадебного кортежа устроили стрельбу

Новости России. Переполох в самом центре Москвы устроил свадебный кортеж из 9 машин. Их путешествие по столичным улицам, по словам очевидцев, напоминало, скорее, боевик, чем традиционный праздник. По ходу движения участники кортежа стреляли в воздух и обстреливали автомобили, которые пытались их обогнать.

Как сообщают российские СМИ, для задержания полицейским потребовалось подкрепление: был вызван второй экипаж. Но и эта патрульная машина была встречена стрельбой. Блокировать колонну удалось только в трехстах метрах от Кремля – на пересечении Моховой и Тверской улиц. Полицейские начали проводить досмотр машин. А сами участники погони поспешили сообщить, что не понимают, почему их остановили.

Артур Алибеков, молодожен:

Не знаю, за что нас задержали. Кому-то не понравилось, как мы ехали. Я удивляюсь резонансу! Москва – город большой. Только мы на своем пути три свадьбы встретили. Возможно, нас с кем-то перепутали! Никто не стрелял. Если у кого-то что и нашли, то там есть все документы! Просто на ровном месте искусственно создали резонанс c такими оттенками, которые не имеют никакого отношения к свадьбе! Я не понимаю! Я не знаю, кто стрелял, кто позвонил.

За стрельбу в Москве задержаны около 15 участников свадебного кортежа. Задержанные – выходцы с Северного Кавказа. Ранее сообщалось о том, что молодожены и их гости – уроженцы Дагестана.

По данным Lifenews, некоторые гости свадьбы (в частности, сами молодожены) были сразу же отпущены.

Гостья свадьбы (Lifenews):

В нас есть такая традиция – стрелять в воздух, чтобы отметить какое-то важное событие или праздник. Гости стреляли, чтобы просто отпраздновать свадьбу. Конечно, по правилам это следует делать в закрытом помещении или во дворе. Даже те, кто был в кортеже, возмущены, что кто-то решил открыть огонь в центре Москвы, это непонятно большинству гостей.

В отношении задержанных участников свадебного кортежа составлены административные протоколы. С водителей взысканы по 100 рублей штрафа за использование звуковых сигналов в черте города без необходимости. Кроме того, составлен административный протокол за нарушение правил использования травматического оружия. Материалы в отношение устроившего стрельбу будут переданы в суд для принятия решения о лишении права на владение оружием.