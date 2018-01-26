Перелазил ограду кладбища более 15 раз. В Минске задержали охотника за цветными металлами

Новости Беларуси. В столице задержали мужчину, который специализировался на воровстве цветных металлов с Восточного кладбища, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 15 раз он перелазил через забор, подбирал себе фигуры бронзовых птиц и вазы и сдавал их в приемные пункты.

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД:

Злоумышленнику грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ, ограничение свободы на срок до 3 лет либо лишение свободы на этот же срок.

Все украденные вещи находятся в милиции Первомайского района. Если вы обнаружили пропажу, можете обратиться в РУВД.