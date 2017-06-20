Перебегала дорогу вне пешеходного перехода: подробности смертельной аварии на проспекте Независимости

Новости Беларуси. Страшная трагедия в центре Минска. Сегодня ночью на проспекте Независимости в направлении площади Победы
19-летняя девушка погибла под колёсами такси,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшная трагедия в центре Минска. Сегодня ночью на проспекте Независимости в направлении площади Победы
19-летняя девушка погибла под колёсами такси,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Банальная причина – перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
На место прибыла скорая, но девушка уже скончалась.
В тот злосчастный момент на месте происшествия были очевидцы, некоторые снимали происходящее на видео.
Правоохранители обращаются к тем, кто может дать информацию следствию.
Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:
Следствие обращается к гражданам, которые стали очевидцами данного происшествия, просит обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Известно, что водитель такси был трезв.
Назначена дополнительная экспертиза. Возбуждено уголовное дело.