Перебегала дорогу вне пешеходного перехода: подробности смертельной аварии на проспекте Независимости

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новости Беларуси. Страшная трагедия в центре Минска. Сегодня ночью на проспекте Независимости в направлении площади Победы

На место прибыла скорая, но девушка уже скончалась.

В тот злосчастный момент на месте происшествия были очевидцы, некоторые снимали происходящее на видео.

Правоохранители обращаются к тем, кто может дать информацию следствию.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:

Следствие обращается к гражданам, которые стали очевидцами данного происшествия, просит обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску.