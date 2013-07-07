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Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Сан-Франциско. 2 человека погибли, 180 ранены

07 июля 2013 12:51
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Новости США. В аэропорту Сан-Франциско при заходе на посадку разбился один из самых надежных в мире пассажирских самолетов - южнокорейский «Боинг-777», который летел из Сеула. Лайнер ударился хвостом о землю и загорелся. Но большинство пассажиров и экипажа сумели выбраться из салона до того, как машину охватило пламя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот выжить удалось не всем. Погибли две 16-летние школьницы из Китая, более 180 человек были доставлены в больницы – состояние многих из них вызывает опасения. Всего на борту находились более 300 человек – в основном граждане Китая, Южной Кореи, США и Японии.

Как выяснилось, лайнером управлял пилот, который на самолете такого типа налетал всего 43 часа. Возможно, отсутствие должной практики и привело к катастрофе. Ситуацию осложнило то, что в аэропорту была отключена система навигации, которая помогает летчикам во время приземления. Таким образом, экипажу пришлось на глаз определять расстояние до полосы. 

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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