Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Сан-Франциско. 2 человека погибли, 180 ранены

Новости США. В аэропорту Сан-Франциско при заходе на посадку разбился один из самых надежных в мире пассажирских самолетов - южнокорейский «Боинг-777», который летел из Сеула. Лайнер ударился хвостом о землю и загорелся. Но большинство пассажиров и экипажа сумели выбраться из салона до того, как машину охватило пламя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот выжить удалось не всем. Погибли две 16-летние школьницы из Китая, более 180 человек были доставлены в больницы – состояние многих из них вызывает опасения. Всего на борту находились более 300 человек – в основном граждане Китая, Южной Кореи, США и Японии.

Как выяснилось, лайнером управлял пилот, который на самолете такого типа налетал всего 43 часа. Возможно, отсутствие должной практики и привело к катастрофе. Ситуацию осложнило то, что в аэропорту была отключена система навигации, которая помогает летчикам во время приземления. Таким образом, экипажу пришлось на глаз определять расстояние до полосы.