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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Австралии. Погиб 1 человек, 13 получили ранения

03 ноября 2012 16:29
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Новости Австралии. В пригороде австралийского Мельбурна пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. От мощного удара три вагона сошли с рельсов.

Погиб один человек. 13 получили ранения, в том числе машинист поезда. Спасателям понадобилось около часа, чтобы достать его из искореженной кабины. Подробности инцидента пока не известны.

Свет на ЧП может пролить водитель грузовика. Он в шоковом состоянии, но серьезных ранений у него нет. Движение на ветке, где произошла авария, приостановлено. Специалисты на железнодорожном переезде проверяют оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Аварии в Австралии

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