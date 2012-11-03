Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Австралии. Погиб 1 человек, 13 получили ранения

Новости Австралии. В пригороде австралийского Мельбурна пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. От мощного удара три вагона сошли с рельсов.

Погиб один человек. 13 получили ранения, в том числе машинист поезда. Спасателям понадобилось около часа, чтобы достать его из искореженной кабины. Подробности инцидента пока не известны.

Свет на ЧП может пролить водитель грузовика. Он в шоковом состоянии, но серьезных ранений у него нет. Движение на ветке, где произошла авария, приостановлено. Специалисты на железнодорожном переезде проверяют оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.