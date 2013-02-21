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Опасная гидрологическая обстановка сложилась в Гомельской области на участке реки Припять

21 февраля 2013 07:07
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Новости Беларуси. Опасная гидрологическая обстановка сложилась в Гомельской области на участке реки Припять. Уровень воды у деревни Черничи приблизился к опасному высокому значению – 5 м над нулем поста. Ранее при таком значении наблюдались затопления подворий и хозпостроек в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозу метеорологов, в конце этой недели уровень воды достигнет опасного высокого значения, однако ледовая обстановка и морозы пока сдерживают процесс разлива реки.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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