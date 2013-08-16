Около 20 человек погибли и 300 получили ранения в результате мощного взрыва на юге Бейрута

Новости Ливана. В ливанский столице поздно ночью произошел сильный взрыв. В результате теракта погибли около 20 человек. Около 300 получили ранения. В стране сегодня день траура.

По информации местных СМИ, теракт был совершен на юге Бейрута около штаба шиитской группировки «Хезболлах». На воздух взлетел заминированный автомобиль. После чего на месте взрыва возник сильный пожар. Огонь повредил несколько административных зданий и жилых домов. На месте ЧП работают спасатели.

Ответственность за инцидент взяла на себя неизвестная ранее террористическая группировка «Сараят Аиша – Умм муаминин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.