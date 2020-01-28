«Огонь за мной стал лететь». Как спасали 91-летнюю бабушку из Будслава – рассказывает сама пенсионерка и очевидцы

Новости Беларуси. В начале января мы рассказывали о случае спасения пенсионерки на пожаре. В агрогородке Будслав, что в Мядельском горел одноэтажный дом, о происшествии в службу МЧС рассказал прохожий. Когда спасатели приехали на место происшествия, очевидцы уже помогли потерпевшей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об истории чудесного спасения из первых уст – в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Начало января, вторая половина дня. В Будславе открытым пламенем горит дом. Центральный вход – в огне. Здание деревянное, а потому шансов выбраться у бабушки с каждой минутой все меньше. Но эта история с хорошим финалом.

А все благодаря односельчанину пенсионерки. Петр Ласица в момент пожара проезжал мимо – ехал в гости к маме. На улице Кирова увидел дом, охваченный пламенем. Сразу остановился, вызвал спасателей. И хотя с хозяйкой дома мужчина лично не знаком, решил: надо проверить, есть ли в здании люди. Тогда же на помощь подоспел еще один местный житель – Олег Бизунович.

Через пять минут появились спасатели и скорая. Но от помощи медиков пострадавшая – Кристина Игнатьевна – наотрез отказалась. В общем, происшествие женщина помнит плохо: с утра села смотреть телевизор и заснула.

Причина пожара сейчас устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печи. Однако это для Кристины Игнатьевны сейчас не имеет значения: в любом случае, дом восстановлению не подлежит. А здесь она прожила 50 лет. Потерю женщина переживает тяжело. Но ее близкие уверены: главное, что самого страшного не произошло. А недвижимость – дело наживное.