Очередной самолет «Авиатика-890» разбился в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области около 9 вечера упал самолет. Сообщение в диспетчерскую районного отдела МЧС поступило в 20.47. Из райцентра до места крушения - не более 7 минут. Однако спасать было уже некого: пилот погиб на месте.

Александр Марченко, пресс-секретарь УВД на транспорте МВД Республики Беларусь (на форуме СТВ):

31 мая в Гомельский ОВДТ поступило сообщение, что в 20.50 вблизи деревни Стреличево Хойникского района, при выполнении авиахимобработки рапсового поля, упал самолет «Авиатика МАИ 890 СХ» (относящийся к сверхлегким летательным аппаратам, 2007 года выпуска, производства Российской Федерации). Самолетом управлял 46-летний пилот, ранее судимый за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (судимость снята и погашена), который погиб на месте падения. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Пилот выполнял химическую обработку полей КСУП «Судково». Самолет принадлежал гомельской компании «Белавионика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё до полуночи на месте происшествия побывали представители практически всех силовых ведомств. А ближе к двум часам ночи было принято решение продолжить следственные действия с наступлением светлого времени суток.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Крушение произошло вдалеке от населённых пунктов, и людям не угрожало. Прибывшие на место подразделения МЧС извлекли тело пилота из кабины самолёта. И сделали вокруг самолёта пенную подушку во избежание воспламенения топлива.

Для пилота эта авария оказалась роковой. В 2008-ом он, пилотируя самолёт такого же класса, нарушил инструкции и совершил аварийную посадку — мужчина отделался телесными повреждениями. В суде тогда его действия были признаны ошибочными.

Следственный комитет Беларуси выясняет причину и обстоятельства падения легкомоторного самолета в Хойникском районе Гомельской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения».

Для оптимальной эффективности пилот должен был работать на минимальной высоте, летя практически над самыми верхушками растений. Однако поле заканчивается земляным валом. Пилот мог просто его не заметить, и самолёт буквально врезался в землю. Однако, это не единственная версия, которую отрабатывают специалисты.

Валерий Гайдучёнок, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Мы рассматриваем несколько версий, в том числе ошибку или нарушение правил полёта со стороны пилота, а также версию о технической неисправности самолёта.

Самолёт «Авиатика 890», созданный в начале 90-х — достаточно популярная модель. Сверхлёгкий, он разгоняется до 140 километров в час и может находится в воздухе без дозаправки до двух с половиной часов. Однако, есть и другая статистика. На этой машине ежегодно гибнут пилоты. Причём даже опытные лётчики-испытатели.

Это не первое происшествие со сверхлегкими самолетами в Беларуси. В 2004 в Житковичском районе при столкновении самолета со строением погибли пилот и его пассажир. В 2006 году в Могилевской области обошлось без жертв. А в 2007 пилот оказался на больничной койке. Во всех трех авариях фигурировали самолеты другой фирмы, однако также с гомельской пропиской – «Гомельхимсервис».

Аварии с самолетами марки «Авиатика-890» – не редкость. В России последнее уголовное дело возбудили буквально на днях. 22 мая в Оренбургской области потерпел крушение такой же самолет. Пилот погиб.