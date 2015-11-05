Обрушение фабрики в Пакистане: более 20 человек погибли, 150 остаются под завалами

Новости Пакистана. В пакистанском Лахоре растет число погибших при обрушении фабрики. В списке жертв более 20-ти человек. На месте трагедии идут спасательные работы. Удалось найти около 70 раненых. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще около 150 человек.

Для помощи в поисковой операции в город Лахор вылетела бригада военных. Для расчистки места обрушения привлечены единицы тяжелой техники. По предварительной версии, причиной трагедии стала нарушенная конструкция здания после недавнего землетрясения, которое произошло в Афганистане 26 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.