Новые подземные толчки в центральной части Италии

Самые сильные удары магнитудой около 5 баллов по шкале Рихтера снова в районе города Аквилы, где накануне произошло мощное землетрясение.

Спасательная операция здесь идёт уже вторые сутки. По последним данным, жертвами стихии стали около 200-сот человек, ранены свыше полутора тысяч. Без крова остались десятки тысяч семей. Масштабы разрушений в эпицентре огромны. Город Аквила практически полностью уничтожен. По предварительным оценкам, только на восстановление жилья потребуется около полутора миллиардов евро. Между тем, ученые прогнозируют новые земные толчки. И Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендует нашим гражданам в ближайшее время воздержаться от поездок в пострадавшую от землетрясения область Италии.