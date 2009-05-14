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Наркокурьер из России приговорён к 10 годам лишения свободы

14 мая 2009 09:05
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В декабре на пункте пропуска «Варшавский мост» задержали гражданина России, который пытался перевести крупную партию наркотиков.

В тайнике собственного автомобиля 33-летний мужчина спрятал более пяти тысяч таблеток экстази, килограмм амфитамина и три килограмма гашиша. Общая стоимость психотропного товара – около ста тысяч долларов.

Сегодня Брестский областной суд приговорил наркокурьера к десяти годам лишения свободы в условиях строгого режима с конфискацией имущества. Автомобиль, на котором перевозились наркотики, тоже изъят.

– Несомненно, это был курьер, который перевозил наркотики из Польши и Германии. Таким образом, перекрыт очередной канал поставки наркотиков в Республику Беларусь, – отметил сотрудник управления КГБ по Брестской области Михаил ШАРКОВСКИЙ.

# происшествия # Наркотики

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