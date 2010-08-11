На Витебскую ТЭЦ хотели поставить российскую турбину 1996 г. выпуска по цене, превышающей реальную в 3,5 раза

Модернизация Витебской ТЭЦ чуть не превратилась в деградацию. Сюда планировали поставить российскую турбину 1996 года выпуска.

Причем по цене, в три с половиной раза превышающей ее реальную стоимость. Сделка проводилась в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

Специалисты отмечают, что такая поставка для стратегического объекта могла закончиться в лучшем случае техническими проблемами. Проводится проверка.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Предотвращено нанесение ущерба государству на сумму более десяти миллиардов рублей. Исключена попытка поставки некачественного оборудования для Витебской ТЭЦ и заключен контракт на поставку новейшей турбины.