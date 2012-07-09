На Украине перевернулся автобус с российскими паломниками

ДТП произошло в 5:30 на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. Пассажирский автобус "Scania", двигался из села Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении Киева. Пассажиры собирались в Киеве посетить Киево-Печерскую лавру. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал на левую обочину, из-за чего автобус перевернулся, передаёт пресс-служба МЧС Украины.

В автобусе находилось 43 человека (41 пассажира и 2 водителя), по предварительной информации, все граждане Российской Федерации. 14 граждан погибли, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в городские больницы Чернигова. В Черниговскую областную клиническую больницу – 4 человека: один человек в крайне тяжелом состоянии и 3 в состоянии средней тяжести. В Черниговскую городскую клиническую больницу № 2, на базе которой действует областное отделение политравмы - 25 человек: 5 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, 15 человек в среднем состоянии тяжести, с переломами различной локализации и 5 лицам в легком состоянии сделано первичная хирургическая обработка, – сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

МЧС России направила в Украину два самолета для эвакуации пострадавших. Вместе с сотрудниками МЧС на Украину вылетели врачи Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава, которые должны определить, возможна ли транспортировка пострадавших в Россию, передаёт сайт ctv.by.