На складе Лиозненского льнозавода произошел крупный пожар

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены восемь автоцистерн, две насосные станции, пожарный поезд Белорусской железной дороги, шестьдесят человек личного состава, десять сотрудников льнозавода и семь человек с БЖД. Локализовать пожар удалось в течение часа. Чтобы полностью исключить возможность повторного возгорания, сотрудники МЧС несли дежурство всю ночь. В результате пожара огнем были уничтожены 120 тонн низкосортного льна в рулонах. Также произошло обрушение железобетонных плит перекрытия склада на площади 72 квадратных метров. Вместе с тем удалось спасти 580 тонн высококачественного льна. Ущерб, причиненный льнозаводу, в настоящее время подсчитывается. Предполагаемой причиной возгорания стал поджог. Виновное лицо устанавливается.