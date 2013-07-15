На Синайском полуострове взорвался автобус с рабочими. Погибли 2 человека, 17 ранены

Новости Египта. По последним данным, два человека погибли, 17 получили ранения при взрыве бомбы в автобусе с рабочими на севере Синайского полуострова. Медики не исключают, что количество жертв может возрасти, так как многие пострадавшие в критическом состоянии.

По предположению египетских спецслужб, взрывное устройство предназначалось для колонны бронетехники. Но по неизвестным причинам сработало позднее. Сейчас все въезды на полуостров закрыты.

По-прежнему неспокойно и на улицах Каира. Там продолжается противостояние между сторонниками и противниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси, которого подозревают в шпионаже и развале экономики. Однако официальных обвинений ему пока не предъявили.

Тем временем новая власть нанесла еще один удар по позициям лидеров «Братьев-мусульман». Генеральный прокурор распорядился заблокировать банковские счета 14 человек. В эти минуты страна пирамид готовится к новому «маршу миллионов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.