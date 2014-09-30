На «Пушкинской» в Минске пьяная компания пыталась отбить у милиции друзей, задержанных с марихуаной

Новости Беларуси. На станции метро «Пушкинская» в Минске сотрудники милиции задержали двух молодых людей (24 и 25 лет) по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Екатерина Вершицкая, пресс-офицер УВД по охране Минского метрополитена:

При осмотре у одного из них в кармане куртки был обнаружен сверток из пятидесятирублевой купюры с веществом растительного происхождения. Как пояснил сам задержанный, это была марихуана.

Молодой человек не стал отрицать, что вещество принадлежит ему.

Более того, он рассказал, что раньше часто употреблял спайс, но после того, как отравился этой курительной смесью и лечился в психиатрическом диспансере, перешел на марихуану.

Пока наркоман изливал душу, пьяные друзья, того не подозревая, пытались всеми силами его из комнаты досмотра вытащить.

Екатерина Вершицкая:

Пока в комнате милиции проводилось разбирательство, на помощь задержанным подоспели их нетрезвые друзья. Они врывались в служебное помещение, пытались устроить драку, вели себя вызывающе. Активные приятели не реагировали на неоднократные предложения сотрудников милиции и службы безопасности метрополитена не вмешиваться и покинуть станцию метро.

Против дебоширов пришлось принять меры: двое из них были задержаны за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции и были доставлены в УВД по охране Минского метрополитена для разбирательства.

Действиям всех правонарушителей дается правовая оценка.

К слову, с сентября в минском метро на 14 станциях открыты 24 зоны досмотра багажа пассажиров. Это делается с целью повышения безопасности. Смотрите видео.