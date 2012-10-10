На поврежденном ураганом Софийском Соборе устанавливают кровлю с дополнительным запасом прочности

Новости Беларуси. Кровлю Софийского Собора восстанавливают в Полоцке. Памятник архитектуры получил повреждения 6 октября. Порывы ветра тогда достигали 28 метров в секунду.

В концертном зале Софийского Собора кроме туристов теперь и люди в касках. Специальная коммунальная бригада дежурит круглые сутки. В случае дождя воду с крыши будут вычерпывать вручную. Пока от попадания влаги своды спасает полиэтиленовая пленка.

Вячеслав Мелешко, электромонтер жилищно-коммунального хозяйства:

Сохраняем здание от затекания. Строители снимают кровлю, а мы те места покрываем пленкой. Если вдруг пойдет дождь, эту воду собираем и с пленки убираем.

На время ремонта Собор открыт для туристов. Орган вне опасной зоны. Над ним ветер крышу, к счастью, не тронул. А вот рояли на всякий случай передвинули с привычных мест.

Марина Чернышева, заведующая филиалом «Музей истории и архитектуры Софийского Собора»:

Сработали очень быстро, сразу своды были в тот же день закрыты. Сами можете убедиться, что ничего не пострадало. Внутри в Соборе все в порядке.

Мы работаем в прежнем режиме. Принимаем экскурсионные группы, концерты органной музыки тоже проходят в свое время.

На высоте 25 метров даже под дождем не останавливается работа. Сейчас строители меняют то, что поломал ветер. Бригада уже успела демонтировать старую кровлю и вот сейчас укрепляет новые стропила.

На этот раз кровля будет с дополнительным запасом прочности. Ранее уже проводился ее текущий ремонт: в 2007 и 2010 годах. Но теперь кровельные работы будут выполнены с учетом ветровой нагрузки и климатических условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Позняк, председатель Полоцкого горисполкома:

Погодные условия всегда берутся в расчет, эти нагрузки рассчитываются.

Менять будем всю кровлю, потому что там, где она не слетела, она повреждена. И крепления те такие же, как и на слетевшей. Поэтому она тоже, если ее не поменять, потом может пострадать.

Кровельщики работают буквально в подвешенном состоянии. Под ними купола и своды исторического храма. Приходится демонстрировать чудеса эквилибристики.

Валерий Войтехович, заместитель начальника производства отделочных работ строительно-монтажного треста:

Сложность заключается в том, что внизу находится историческая ценность – купола. На них нельзя передавать нагрузки. Приходится работать, грубо говоря, на весу, в подвешенном состоянии. Еще сложность в том, что идут дожди, все затянуто пленкой. Тяжело, приходится лазить, цепляться ремнями.

Завершить работы планируют до начала Международного фестиваля органной музыки. Он откроется 28 октября. Музыканты из Италии, Швейцарии и Польши уже подтвердили свой приезд.