В Краснодаре ветром сорвало часть кровли школы – 12 детей пострадали

Новости России. В Краснодаре сильным ветром сорвало часть кровли школы. Пострадали 12 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром, когда все готовились к последнему звонку.

По информации правоохранителей, 10 школьников были доставлены в больницу, они получили осколочные ранения. Однако почти все уже отпущены домой. На месте ЧП работают спасатели и полиция. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оставшуюся кровлю крыши укрепили, завалы почти разобрали.

Напомним, накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Стихия обрывала провода и вырывала с корнем деревья. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды. Горожан просят быть предельно осторожными и оставаться дома.