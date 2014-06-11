На Германию, Францию и Нидерланды обрушились грозы с градом, а Польша изнывает от 40-градусной жары

В Европе ликвидируют последствия непогоды. На запад Германии обрушились сильные грозы с градом, их сопровождал шквалистый ветер. Повалены сотни деревьев, парализованными оказались основные транспортные артерии. Нарушена работа аэропортов.

Жертвами непогоды в Германии стали шесть человек, еще 70 получили травмы различной степени тяжести. Ущерб от разгула стихии оценивается более чем в 300 тысяч евро.

Не лучше ситуация и во Франции. В регион пришли ледяные дожди, а на Париж накануне обрушился крупный град. В Нидерландах свидетелями бури стали сотни зрителей проходившего под открытым небом музыкального фестиваля. Из-за грозы концерт пришлось остановить.

А Польша, напротив, сейчас изнывает от зноя. Столбик термометра приближается к отметке плюс 40.

Горожане оккупировали фонтаны и пляжи. Люди стараются уехать из душных городов к морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.