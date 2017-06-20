В Солигорском районе молодой байкер врезался в автобус и погиб

Новости Беларуси. 19 июня в Солигорском районе 20-летний мотоциклист столкнулся с автобусом. Молодой человек погиб на месте.
По данным УГАИ УВД Миноблисполкома, байкер решил совершить обгон едущего впереди автобуса. Молодой человек 1997 года рождения не заметил, что автобус начал поворачивать, и на большой скорости врезался в него.
По факту данной аварии проводится проверка.
Еще одна страшная авария, которая закончилась смертью мотоциклиста, произошла на минувших выходных в Дятлово – здесь подробнее.