В Солигорском районе молодой байкер врезался в автобус и погиб

Новости Беларуси. 19 июня в Солигорском районе 20-летний мотоциклист столкнулся с автобусом. Молодой человек погиб на месте.

По данным УГАИ УВД Миноблисполкома, байкер решил совершить обгон едущего впереди автобуса. Молодой человек 1997 года рождения не заметил, что автобус начал поворачивать, и на большой скорости врезался в него.

По факту данной аварии проводится проверка.