На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов

Новости Беларуси. И ещё одно происшествие на южных рубежах нашей страны. На этот раз на белорусско-украинской границе пресекли незаконный ввоз патронов.

В пункте пропуска Олтуш задержали жителя Бреста, который в своем авто вез запрещенный груз.

При обыске сотрудники таможни обнаружили 55 патронов 9 калибра. На данный момент, 58-летний мужчина задержан и находится в следственном изоляторе.

Игорь Рудаков, заместитель Брестской таможни по правоохранительной таможне:

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по статье 331 часть 1-я –