На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов

Новости Беларуси. И ещё одно происшествие на южных рубежах нашей страны. На этот раз на белорусско-украинской границе пресекли незаконный ввоз патронов.
В пункте пропуска Олтуш задержали жителя Бреста, который в своем авто вез запрещенный груз.
При обыске сотрудники таможни обнаружили 55 патронов 9 калибра. На данный момент, 58-летний мужчина задержан и находится в следственном изоляторе.
Игорь Рудаков, заместитель Брестской таможни по правоохранительной таможне:
Брестской таможней возбуждено уголовное дело по статье 331 часть 1-я –
по незаконному перемещению боеприпасов через таможенную границу