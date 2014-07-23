Мужчину, лишенного глаз, обнаружили сотрудники милиции, прибывшие по вызову

Новости Беларуси. Жуткое преступление в Гомеле. В одной из квартир прибывшие по вызову сотрудники милиции обнаружили мужчину, лишённого глаз. По версии следствия преступление могли совершить хозяин жилища и ещё один знакомый пострадавшего. Оба в момент приезда опергруппы находились в соседней комнате. По словам подозреваемых, до этого они употребляли «спайсы».

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Когда в дом зашли сотрудники милиции, они увидели в прихожей лежащего мужчину с множественными ранениями на лице. Также в доме находились два молодых мужчины, которые вели себя неадекватно и по внешним признакам находились под влиянием некого вещества. Потерпевший был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу, у него отсутствовали глаза. Подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Когда они стали доступны контакту, пояснить о случившемся ничего не могли, ссылаясь на провалы в памяти.