Могилев: в поезде загорелась кабина машиниста

Новости Беларуси. Вероятная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки. Повреждена панель управления, обшивка, закопчена отделка внутри дублирующей кабины машиниста поезда.



Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

29.12.2014 в 10-15 поступило сообщение о задымлении в кабине машиниста поезда «Гомель-Могилев» № 653Б, на станции «Могилев-1», расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, д. 109. Поезд «Гомель-Могилев» № 653Б, состоящий из 3 пассажирских вагонов, принадлежит транспортному республиканскому унитарному предприятию «Гомельское отделение Белорусской железной дороги». Прибыл в г. Могилев в 09-59, высадил пассажиров и находился на пути № 16 станции «Могилев-1».

К счастью, обошлось без жертв.