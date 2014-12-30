Прямой эфир

Могилев: в поезде загорелась кабина машиниста

30 декабря 2014 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вероятная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки. Повреждена панель управления, обшивка, закопчена отделка внутри дублирующей кабины машиниста поезда.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
29.12.2014 в 10-15 поступило сообщение о задымлении в кабине машиниста поезда «Гомель-Могилев» № 653Б, на станции «Могилев-1», расположенной по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, д. 109. Поезд «Гомель-Могилев» № 653Б, состоящий из 3 пассажирских вагонов, принадлежит транспортному республиканскому унитарному предприятию «Гомельское отделение Белорусской железной дороги». Прибыл в г. Могилев в 09-59, высадил пассажиров и находился на пути № 16 станции «Могилев-1».

К счастью, обошлось без жертв.

# происшествия # Пожар в автомобиле

Другие новости рубрики

Все новости
15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах из-за снегопадов
29 декабря 2014 13:12

15 тысяч туристов оказались заблокированы на горнолыжных курортах в французских Альпах из-за снегопадов

В Гомеле из-за взрыва петарды крышка люка отлетела на 1,5 м: госпитализирован 1 ребенок
29 декабря 2014 10:39

В Гомеле из-за взрыва петарды крышка люка отлетела на 1,5 м: госпитализирован 1 ребенок

Расставшись с бойфрендом, 48-летняя британка вышла замуж за двух котов
25 декабря 2014 16:02

Расставшись с бойфрендом, 48-летняя британка вышла замуж за двух котов