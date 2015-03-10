Минск: за снятие порчи женщина отдала цыганке деньги и драгоценности на Br150 млн

Новости Беларуси. На остановке общественного транспорта к женщине подошла цыганка и стала рассказывать ей о полосе трудностей, проблем и неудач, которые ее сопровождают по жизни. Цыганка настоятельно посоветовала снять порчу, и чем быстрее – тем лучше.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

После достаточно продолжительной беседы и умелого психологического давления цыганка сумела окончательно убедить свою собеседницу в необходимости оказания неотложной помощи, для чего договорились снова встретиться через два часа. Для проведения необходимых ритуальных действий нужно было принести с собой деньги для оплаты услуги, воду и имеющиеся дома драгоценности.

В условленное время встреча состоялась. Ритуал по снятию порчи решили провести в безлюдном месте – на Кальварийском кладбище.

Там, после получения денег и проведения определенных манипуляций, порча была успешно снята. Но это далеко не все: цыганка объяснила, что обязательно нужно очистить и драгоценности. Правда, ювелирные изделия на время нужно было отдать ей. Всего на один день. Договорились встретиться на следующий день.

Назавтра на встречу, по понятным причинам, никто не пришел. По оставленному номеру телефона – лишь продолжительные гудки.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

Несмотря на то, что сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД личность предполагаемой мошенницы установили довольно быстро, задержать цыганку оперативно не удалось. Гражданка соседней страны пустилась в бега, ее объявили в розыск. Задержали разыскиваемую в городе Бобруйске Могилевской области. 34-летнюю ранее судимую за кражи и мошенничество подозреваемую доставили в Минск.

Оперативники предполагают, что минчанка не единственная жертва мошенницы. Цыганка может быть причастна к другим аналогичным схемам обмана, причём не только в Минске, но и в других городах страны.

Пострадавших от рук мошенницы просят обращаться в дежурную часть Фрунзенского РУВД. Контактные телефоны: 8-017- 252-02-02, 8-017-213-08-25.

Напомним, несколько лет назад мы рассказывали похожую историю. В Гродненской области задержали лжецелительницу, которая, как она уверяла своих клиентов, снимает порчу раз и навсегда. За услуги она, конечно же, брала деньги. Правда, уверяла, что валюту сжигала для усиления заговора.

В поисках спасения для больного сына жительница городского посёлка Вороново, вместо квалифицированных врачей, решила обратиться к так называемым народным целителям. Женщина была готова заплатить любые деньги. Своего человека ей посоветовали местные цыгане.

Гадалка сразу же определила: на молодого человека навели порчу. Его исцеление – дело хлопотное, а главное, затратное. Необходимо как минимум 6 сеансов. Но родителей всё-таки обнадёжила: она готова взяться за лечение. Продолжение читайте здесь.