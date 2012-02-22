Миноблисполком: Разрушенный взрывом газа дом в Логойском районе восстановят

Новости Беларуси. Здание отстроят в прежних параметрах. Уже произведена оценка конструкций, работают проектировщики, бригады расчищают завалы, чтобы оценить несущую способность фундаментов и перекрытий.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:

По предварительным оценкам, полтора подъезда дома абсолютно не пострадали. В настоящее время ведется расчистка завалов после взрыва. Окончательное решение об объемах восстановления и необходимых для этих целей средствах, методах восстановления будет принято в течение ближайших двух недель.

Взрыв прогремел днем 8 февраля в трехэтажном доме в деревне Малиновка. Было разрушено около семи квартир. Один мужчина погиб, четверо госпитализировано. Три человека еще находится в военном госпитале, один – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие жильцы расселены, им оказана материальная, психологическая, медицинская помощь. Открыт благотворительный счет.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.