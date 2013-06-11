Минчанина настолько разозлил звук сигнализации, что он принялся крушить машины

Новости Беларуси. 30-летний минчанин, ранее несколько раз судимый, после очередного застолья вышел подышать свежим воздухом.

Во время прогулки мужчина услышал звуки сигнализации припаркованных авто. Это настолько разозлило мужчину, что он схватил камень и принялся колотить им по иномарке, стоявшей рядом. Разломав боковые зеркала, дебошир стал крушить другое авто.

Не известно, чем бы всё это закончилось, если бы на шум не выбежали знакомые. Придя в себя, мужчина понял, что одна из повреждённых машин – его собственная.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД:

На место прибыли сотрудники Октябрьского РУВД и задержали буяна. В настоящее время материалы проверки переданы в районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.

Недопустимое поведение, к сожалению, возможно и на белорусских дорогах. Напомним подробности одного инцидента, произошедшего минувшей осенью. Водитель пересек двойную сплошную и за это подвергся нападению 2 мужчин. На записи видеорегистратора видно, что «Ауди А4» пытался по правой стороне опередить поток автомобилей. Однако затем водитель, поняв бесперспективность своего намерения, выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию. Совершив опасный обгон, он вынудил затормозить «Форд». На перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. После этого один из нападавших взял из «Форда» какой-то предмет и погнался за жертвой. Автор видеоролика уточнил, что водитель «Ауди» «брызнул спреем», а в руках водителя «Форда» был молоток (смотрите видео).