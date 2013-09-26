Минчане были задержаны со взяткой в 10 тысяч долларов, которую они хотели дать сотрудникам правоохранительных органов

Новости Беларуси. 10 тысяч долларов за возбуждение уголовного дела. КГБ подозревает двух минских адвокатов и бизнесмена в посредничестве при передаче такой взятки.

С поличным задержали сотрудников юридической консультации Советского района Минска, а также директора частного коммерческого предприятия. Они получили деньги от минчанина, чтобы затем передать как взятку сотрудникам правоохранительных органов. Те, по планам злоумышленников, должны были возбудить нужное им уголовное дело. Теперь же расследование начато в отношении юристов и бизнесмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.