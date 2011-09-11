Крушение Як-42: в Ярославле простились с игроками «Локомотива»

Наша «Минск-Арена» и ярославская «Арена 2000» в эти дни стали похожи как близнецы. Не столько потому что это спортивные площадки, сколько от похожести эмоций. В Ярославле накануне простились с игроками «Локомотива». Отдать дань памяти приехали и белорусские болельщики.

Так непривычно — автобус, полный болельщиков и тишина, говорящая за всех. А ведь они, кажется, отдали бы всё, лишь бы эта игра команды-соперницы не завершилась решающим голом судьбы.

Слез у нее уже почти не осталось. О страшной трагедии Ольга узнала как раз, когда готовила раздевалку для погибшей команды. Администратор «Минск-арены» вспоминает, как требовательно игроки «Локомотива» относились ко всем мелочам.

Ольга Титоренко, администратор «Минск-Арены»:

Администратор сказал: «Просто мы суеверные! У нас есть приметы свои». Очень тяжело, но я чувствую, что хочу попрощаться с этими людьми у них на Родине.

Накануне, сразу после вечера-реквиема, в «Динамо-Минск» решили: ехать. Бросили клич, и болельщики столичного клуба чуть ли не с работы приехали к автобусу.

Алексей Торбин, генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»:

Я ожидал, что наши болельщики имеют активную жизненную позицию и откликаются не только на свое горе — это говорит о том, что белорусы сердечная нация.

Возле ярославской «Арены-2000» снова и снова слышалось: не удар, а какой-то нелепый промах судьбы. Молодые, полные сил и амбиций. Команда, которую так любили и так гордились. Они и сейчас, вот так, с фирменной улыбкой словно приветствуют своего последнего зрителя.

В день прощания вместе с людьми буквально навзрыд плакало небо. Однако, несмотря на проливной дождь, горожане к хоккейной арене хлынули куда более сильным потоком. Люди стояли в очереди по несколько часов, чтобы успеть проститься с любимой командой. Возле импровизированной стены плача даже слезы дождя были не в силах затушить свечи. Пустой шлем, фотографии игроков... Здесь не только играли в хоккей, но и плакали настоящие мужчины...

Глядя на толпу, которая продолжала нарастать перед входом, казалось: каждый прощается с самыми близкими людьми. Вспоминали ярославцы и минский вечер-реквием, прошедший накануне в белорусской столице.

Александр Мешарес, основатель фанклуба ХК «Локомотив» (Ярославль):

Я до сих пор под впечатлением — это самое незабываемое зрелище. То, что касается Минска, поддержки, организации — вряд ли какая-то команда в суперлиге смогла организовать такое действо — большое спасибо именно Минску за то, что сделали.

Десятки гробов на ледовой арене, где они, казалось бы, совсем недавно, добивались своих победных высот. Из-за невероятного количества людей, желающих проститься с любимой командой, церемонию прощания продлили на час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всех просят проходить быстрее, но многие останавливаются, чтобы перекрестить или просто помолчать рядом с такими родными лицами.

Вячеслав Фетисов, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги:

Я впервые в жизни не смог переступить порог хоккейного дворца — ноги не шли. Светлая память, тем, кто погиб. Нам вас будет не хватать.

Даже когда траурная церемония подошла к своему печальному финалу, люди не расходились еще очень долго. Ребята из «Локомотива», во всех смыслах, ушли на взлете. И каждого из любимой команды родной город провожал аплодисментами.